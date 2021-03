Toronto, Salardi è la miglior insegnante

BOZZOLO (8 febbraio 2021) - Miglior docente dell’università di Toronto. È il prestigioso riconoscimento ricevuto dalla bozzolese Paola Salardi, 41 anni, professoressa dell’università canadese. Salardi, compatibilmente con i suoi impegni professionali torna tutti gli anni a Bozzolo per le vacanze estive, dove vivono i genitori. Diplomata all’Istituto Tecnico Commerciale Beltrami di Cremona, si è poi laureata alla Bocconi di Milano nel 2003, iniziando in seguito la sua carriera accademica. Nel 2013 ha conseguito il Ph.d. (dottorato di ricerca) nell’Università del Sussex mentre nel 2005 un Master in economia sempre allo stesso ateneo. Il riconoscimento è giunto per un progetto in cui si applica la matematica quantitativa a modelli per la soluzione di conflitti. Il premio corrisponde a una borsa di studio ed è una delle uniche due assegnate ogni anno in tutta l’Università canadese.

