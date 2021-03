«Santa Maria risale a prima del Mille, ecco le prove»

CASALMAGGIORE ( 9 marzo 2021) - L’ex parroco don Franco Vecchini da anni insiste perché vengano avviati degli approfondimenti per definire l’esatta datazione della chiesa di Santa Maria dell’Argine. Al momento quella certa è del 1100, ma ci sono altre ipotesi: «Si suppone – dice don Franco – che possa essere preromanica, cioè anteriore al 1000, ma mancano le evidenze architettoniche che si potrebbero ottenere effettuando degli scavi». Per questo don Vecchini auspica che la Soprintendenza possa decidere di dare il via a degli studi, nelle immediate adiacenze, che possano chiarire una volta per tutte il mistero dell’edificio sacro, vera perla di tutto il territorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO