Primavera pulita, volontari per l'ambiente

CASALMAGGIORE (8 marzo 2021) - Un centinaio di volontari, in diversi gruppi, hanno partecipato ieri mattina all'edizione 2021 di Primavera pulita, l’appuntamento annuale organizzato dal gruppo Persona-Ambiente per la pulizia del territorio comunale, sia il capoluogo che le frazioni. «Ce l’abbiamo fatta, nonostante il periodo di emergenza – commenta al termine della mattinata di lavoro ecologico Damiano Chiarini, presidente di Persona-Ambiente -. Quest’anno il quantitativo di rifiuti raccolti è un po’ inferiore rispetto allo scorso anno. Probabilmente, come ha osservato Paolo Antonini, la chiusura al traffico nelle zone pedonali ha fatto sì che che venisse gettata meno immondizia rispetto al solito». Tra i 'reperti' recuperati, anche frigoriferi e una lavatrice. «Il senso dell’iniziativa – continua Chiarini – è anche invitare a prendersi cura di una strada, un parco, un fosso, un campo. Ci sembrerà di aver fatto poco, ma avremo fatto un gesto importante».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO