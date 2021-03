Animali e controversie legali: c'è lo sportello di consulenza

CALVATONE (7 marzo 2021) - Che cosa fare se a causa del proprio cane si finisce in mezzo ad una controversia di tipo legale? Può succedere infatti che il proprio amico a quattro zampe abbai un po’ troppo e disturbi qualcuno, oppure che abbia morso una persona o sia anche stato causa di un incidente stradale. Quali responsabilità e doveri ha il proprietario o il detentore di un animale? Quali regole vigono per gli animali in condominio? Per dare delle risposte sulla base delle leggi vigenti, il Parco rifugio La Cuccia e il Nido di Calvatone ha pensato ad attivare un nuovo servizio, chiamato «Dalla loro parte». Si tratta di un nuovo sportello di consulenza legale che da sabato 27 marzo sarà attivato grazie all’avvocato Maria Procopio del Foro di Cremona.

