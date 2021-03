Schianto tremendo, muore una donna

VIADANA - Tremendo schianto poco dopo le 16.30 in via Convento all'altezza della scuola guida Busi. Una donna di cui ancora non si conoscono le generalità è deceduta per le gravissime ferite riportate. La dinamica è al vaglio della Polizia locale di Viadana che sta procedendo ai rilievi dell'impatto fra la Peugeot 208 di colore nero guidata da una giovane viadanese rimasta illesa e la Dacia di colore bianco guidata da un 65enne al cui fianco sedeva la donna poi deceduta. Sul posto i vigili del fuoco di Viadana, l'automedica dell'Oglio Po e un'ambulanza della Croce Verde di Viadana. L'elisoccorso di Brescia che si era alzato in volo ha fatto ritorno alla propria postazione.

