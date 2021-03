E' scomparso Pietro Roffia, aveva 89 anni

CASALMAGGIORE (6 marzo 2021) - E' scomparso all'età di 89 anni, Pietro Roffia, storico titolare dell'impresa di pompe funebri di via Porzio. Una figura conosciutissima in città anche per la sua grande passione per l'allevamento dei cani, in particolare setter irlandesi e levrieri. Lascia la moglie Angela e i figli Fabio e Marco. Il funerale si terrà martedì pomeriggio nel duomo di Santo Stefano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO