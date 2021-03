Villa Sommi denudata: il parassita ha divorato la siepe

TORRE DE' PICENARDI - La Piralide del bosso ha colpito un altro giardino storico - quello di Villa Sommi Picenardi - costringendo la famiglia Cassani a un’operazione radicale: togliere tutta la siepe, il cosiddetto 'giardino basso'. «Quando ci siamo accorti della presenza del parassita — dice Paolo Cassani — abbiamo tentato di curare subito il bosso. Tre anni di cure e interventi sono risultati vani. Naturalmente la scomparsa della siepe ha suscitato clamore in paese e i commenti sui social sono stati tanti, a volte anche inesatti. C'è chi ritiene che l’autore del giardino devastato dalla Piralide fosse il celebre architetto cremonese Luigi Voghera. «Non c’è nessun documento — dice Fabio Maruti, operatore turistico e storico locale — che attesti la progettazione al Voghera. Ha progettato la bibliopinacoteca e un piccolo monumento in onore dell’Arciduca Ranieri". Poi Maruti prosegue: «La Piralide del bosso si è diffusa in tutta Italia, colpendo molti giardini di dimore storiche, parchi e aree pubbliche. In alcuni casi si è riusciti a sconfiggere il parassita, in molti altri no. Anche nella nostra zona vari giardini di dimore storiche hanno avuto problemi fra cui Villa Medici del Vascello a San Giovanni in Croce, Castello Mina Della Scala a Casteldidone e appunto Villa Sommi Picenardi. A Torre l’azione del parassita è stata di tale livello che l’intera siepe è stata intaccata in maniera irreparabile».

