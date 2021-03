Casalmaggiore, annullato il concerto di stasera in diretta Facebook

CASALMAGGIORE (5 marzo 2021) - E’ stata annullata l’iniziativa programmata per questa sera da ZEROdb, studio di registrazione e service audio, video e luci di Casalmaggiore. Dalle 21.30 alle 22.30 dalla sua sede in via Vanoni 30 si sarebbe dovuta tenere una diretta streaming dedicata agli amanti della musica live, visibile sulla sua pagina Facebook. Protagonista la band degli Homies, che avrebbe dovuto presentare brani tratti dal primo EP “How To Kill Your Comfort Hive", pubblicato il 21 dicembre 2020, oltre a cover in stile pop folk. La band, nata nel 2015 e composta da Mattia Foina (chitarra e voce), Mirco Boldrini (basso e cori), Luca Bernardi (tastiere e cori) e Tommaso Frassanito (batteria) avrebbe suonato nello studio di registrazione ZEROdb in occasione del decimo anniversario dalla sua creazione.

“Tutto annullato - spiega Emanuele Piseri di ZEROdb, artefice della prevista diretta live -. Non ce la sentiamo, stante così la situazione contagi e ospedali. Sebbene tutto si svolga in sale separate e del tutto igienizzate, non vorremmo ci fossero problemi: stare dentro un ambiente per 8 ore è comunque un rischio, anche arieggiando e tenendo su la mascherina. La decisione di Regione Lombardia credo porterà facilmente alla zona rossa e la previsione non è rosea. Abbiamo deciso ieri perché confidavamo in una situazione più calma, ma una volta lette le notizie, effettivamente non era responsabile fare diversamente. Rimandiamo a data da destinarsi, speriamo magari questo stesso mese”.

