In bici travolto da un camion sulla strada di casa

VIADANA - E' stato travolto sulla provinciale 57 da un camion mentre si avviava sulla via di casa. Gravissimo un cittadino indiano che intorno alle 17.20 in sella alla sua bicicletta è stato sbalzato in un fosso dal violento impatto contro il mezzo pesante che lo seguiva in direzione Pomponesco. Si tratta di un bergamino che lavora in una vicina azienda agricola e stava facendo ritorno a casa dopo la giornata di lavoro. Sul posto carabinieri, ambulanza della Croce Verde di Viadana e automedica dell'Oglio Po. E' stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso.

