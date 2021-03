Lavoro, asse bipartisan: «Facciamo rete»

CASALMAGGIORE (4 marzo 2021) - Il tema del lavoro è finito all’attenzione del consiglio comunale grazie ad una interpellanza presentata dal consigliere di minoranza Mario Daina (Casalmaggiore la Nostra Casa) che ha ipotizzato la creazione di un progetto organico al fine di mettere a confronto le istituzioni, le scuole, le associazioni e gli imprenditori del territorio. «Quando un anno fa circa avevo portato in consiglio comunale un ragionamento che impegnasse il consiglio comunale sul tema lavoro — ha detto il segretario del Pd —, ero stato visto come un marziano. Credo che si sia rivelata tutta la drammaticità della situazione. Quando ho presentato l’interpellanza non ero però ancora a conoscenza del progetto Activity.Cr, gli sportelli per la ricerca del lavoro, di cui sono soddisfatto».

Il sindaco Filippo Bongiovanni ha concordato sul fatto che «la tematica è fondamentale», particolarmente in questo periodo, «nel pieno della pandemia, la terza ondata che ricorda marzo-aprile dello scorso anno. Anche oggi i referenti di Confcommercio sono in difficoltà per affrontare la problematica e capire che futuro ci attende. Noi possiamo fare la nostra parte, anche se non spetta a noi stabilire strategie macro. Abbiamo attivato lo sportello Activity.Cr, che non è un servizio di inserimenti lavorativi ma si mette al fianco del disoccupato per aiutarlo a trovare lavoro e a formarlo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO