Bambino di 10 anni cade dalla bici e batte la testa, è grave

SAN MARTINO DALL'ARGINE (3 marzo 2021) - Un bambino di 10 anni di San Martino dall'Argine è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso a seguito di una caduta dalla bicicletta. L'episodio è avvenuto alle 13.30 in via Campagne. Il bimbo era fiancheggiato dal padre quando d'improvviso ha perso il controllo della bici e cadendo a terra ha battuto la testa.

