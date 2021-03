VIDEO Famiglia di caprioli attraversa il fiume Po

POMPONESCO (3 marzo 2021) - Le riprese sono state effettuate da Giuliano Landini, il comandante e comproprietario della motonave Stradivari. Landini, questa mattina in ricognizione sul fiume Po sulla barca dei meatori fra Viadana e Casalmaggiore, ha immortalato una famiglia di caprioli in traversata tra la sponda destra in località Gualtieri (Reggio Emilia) e quella sinistra in località Pomponesco (Mantova). Davvero spettacolare la scena.

Immortalate da Landini anche le oche egiziane.

