Traffico e viabilità del futuro: il sindaco chiama il ministro

CASALMAGGIORE (3 marzo 2021) - «Il Governo, a partire dal ministro delle Infrastrutture, ci illustri lo stato dell’arte sui temi viabilistici che interessano Casalmaggiore». Si può sintetizzare così l’atto di indirizzo che il consiglio comunale, prendendo spunto da una iniziativa del consigliere di minoranza Annamaria Piccinelli (Vivace e Sostenibile) ha approvato all’unanimità. Con il documento, emendato dalla conferenza dei capigruppo durante la seduta, si dà mandato al sindaco Filippo Bongiovanni e al presidente del consiglio comunale Pierfrancesco Ruberti affinché indicano una conferenza dei capigruppo allargata a tutti i consiglieri a cui siano invitati «il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini o il sottosegretario delegato, il provveditore alle Opere pubbliche per la Lombardia e l’Emilia Romagna Pietro Baratono, il direttore dell’Anas Massimo Simonini o un suo delegato, il presidente della Provincia di Parma Diego Rossi, il presidente della Provincia di Cremona Mirko Signoroni, il dirigente del servizio viabilità della Provincia di Parma Gianpaolo Monteverdi, il dirigente del servizio viabilità della Provincia di Cremona Giulio Biroli, il sindaco di Colorno Cristian Stocchi e, come uditore, il presidente del Comitato TrenoPonteTangenziale Paolo Antonini». Il tutto «per discutere del cronoprogramma per la progettazione e la realizzazione del nuovo ponte e i rispettivi finanziamenti, il passaggio delle strade provinciali Castelnovese e Asolana ad Anas, completamento della tangenziale di Casalmaggiore e rispettivi finanziamenti».

