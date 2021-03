Piazza Garibaldi ha di nuovo la sua edicola

CASALMAGGIORE (1 marzo 2021) - "Questa mattina ho aperto alle 4 e resterò operativo fino a questa sera. Ci vorrà qualche giorno per entrare nella piena operatività ma già i primi riscontri sono stati positivi". Marzio Podestà racconta le prime ore di apertura dell'edicola in piazza Garibaldi che dopo un paio di mesi di chiusura è tornata a offrire un prezioso servizio. Insieme al figlio Stefano ha sistemato i giornali e le riviste che pian piano stanno occupando tutti gli spazi del chiosco acquisito dalla famiglia Contini. In prima linea le copie de La Provincia. "Siamo soddisfatti di essere qui e vendere il quotidiano della città insieme a tanti altri prodotti dell'informazione". Una nuova realtà imprenditoriale si fa largo, a Podestà e alla sua edicola i migliori auguri della redazione di Casalmaggiore.

