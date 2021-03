Insulti e botte a un vigile durante un controllo, arrestato

CASALMAGGIORE (1 marzo 2021) - Un agente di polizia locale è stato oggetto di un pestaggio da parte di un pregiudicato 25enne residente a Viadana. Intorno alle 19 di domenica una pattuglia stava controllando il rispetto delle chiusure dei locali nella zona del centro commerciale quando ha incontrato un giovane in evidente stato di alterazione. Alla richiesta dei documenti il 25enne ha reagito in modo violento colpendo a più riprese gli agenti e ferendone uno a una mano e alla schiena. Sputi, insulti e botte fino a quando sono arrivati i carabinieri che con grande fatica lo hanno bloccato e arrestato. A suo carico diversi precedenti. Questa mattina il processo per direttissima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO