Positivo al Covid, va a fare la spesa: denunciato

VIADANA (27 febbraio 2021) - E' stato denunciato dai carabinieri per non aver rispettato l’obbligo di isolamento, un 41enne di nazionalità indiana e residente a Viadana, che nonostante fosse positivo al Covid-19 variante inglese, lo scorso 19 febbraio venne trovato alla guida della sua auto dai militari, mentre aspettava un suo connazionale che lo stava raggiungendo a piedi. Il 41enne ha giustificato il suo spostamento dicendo che stava andando a fare la spesa con il suo amico. I carabinieri della Stazione di Viadana, dopo essersi accertati che l’uomo facesse immediatamente rientro presso la sua abitazione, hanno provveduto a deferirlo all’Autorità Giudiziaria di Mantova per essersi messo in movimento nonostante l’obbligo di permanere presso il proprio domicilio, perché affetto dal virus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO