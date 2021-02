Roghi al parco e pneumatici bucati

CASALMAGGIORE (26 febbraio 2021) - Non è la prima volta che viene denunciata pubblicamente l’accensione di falò nei parchi cittadini. L’ultima occasione risale a mercoledì sera, quando, intorno alle 22,17, sulla frequentata pagina Facebook «Sei di Casalmaggiore se…» è stata postata una fotografia eloquente scattata nel parco antistante il Polo scolastico Romani. Un fatto che, ancora una volta, ha suscitato dibattito. All’autrice dello scatto è stato chiesto se avesse avvertito i carabinieri e la risposta è stata che lo aveva già fatto anche in altre occasioni. Un’altra lettrice sostiene di aver già ripreso in video un fatto analogo ma per tutta risposta adesso le fanno degli scherzi, tipo chiudere gli specchietti dell’automobile, o peggio, forare gli pneumatici della sua vettura. La questione era stata portata nell’ultimo consiglio comunale, a fine gennaio, anche dal consigliere di minoranza Annamaria Piccinelli con la richiesta di potenziare la videosorveglianza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO