Collisione tra auto, conseguenze lievi per i guidatori

SABBIONETA (25 febbraio 2021) - Incidente spettacolare nella dinamica, ma dalle conseguenze lievi per i guidatori, oggi alle 12 in punto in via Dossi, nella frazione Dossi di Sabbioneta. Sono entrate in collisione una Fiat Croma ed una Opel Corsa. Nell'impatto la Croma si è ribaltata in un fosso. Ferite lievi per i due conducenti, due uomini di 76 anni, entrambi trasportati in codice verde all'ospedale Oglio Po di Casalmaggiore.

