Casalmaggiore, via Lamari rotta e bucata

CASALMAGGIORE (25 febbraio 2021) - Non è in buone condizioni via Lamari a Casalmaggiore. La strada, anche a causa del maltempo, si ritrova con l’asfalto che si sta sgretolando in diversi punti e con diverse buche che rendono il percorso difficoltoso.

È una strada periferica che parte da Vicobellignano e si prolunga in mezzo alla campagna, con un primo chilometro asfaltato e il resto sterrato. Si può stimare che un centinaio di persone usino abitualmente e quasi quotidianamente via Lamari.

La situazione delle strade del territorio — non solo di Casalmaggiore — sono preoccupanti. Come succede tutti gli anni si esce dall’inverno con il manto stradale martoriato da gelo e pioggia e con la macchina amministrativo-burocratica che deve — in mezzo a mille difficoltà — fare fronte alle esigenze dei cittadini.

