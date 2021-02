BORETTO PO (24 febbraio 2021) - La motonave «Stradivari» è in vendita e rischia di allontanarsi da quel fiume Po che l’ha vista navigare per decenni da Cremona a Casalmaggiore, Boretto Po e fino a Venezia. «Siamo ancora pienamente operativi e confermiamo l’impegno a svolgere le nostre crociere non appena le restrizioni sanitarie verranno allentate — spiega il comandante Giuliano Landini — ma sono già stata avviate trattative per la vendita. La volontà dell’armatore è quella che la Stradivari rimanga saldamente nel suo ambiente naturale e sarebbe un sogno che tornasse all’ancora di Cremona dove è partita la sua storia». La motonave è stata costruita nel cantiere del porto di Cremona ed è stata inaugurata il 28 giugno del 1975 con la crociera per Casalmaggiore e Boretto Po e rientro. «È stata la prima motonave ad essere realizzata — aggiunge il comandante — ed è anche l’ultima e unica a essere operativa». È la più grande imbarcazione in Italia per la navigazione interna con i suoi 62 metri di lunghezza e 511 tonnellate di stazza lorda per una capacità di 400 persone.

