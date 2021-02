«Radio del Rey» per fare rete fra i giovani

RIVAROLO DEL RE (22 febbraio 2021) - L’oratorio di Rivarolo del Re sta lavorando alla realizzazione di un progetto dal titolo «Radio del Rey, una radio che fa rete». La notizia è stata resa nota via Facebook con la precisazione che l’obbiettivo è creare una web radio di comunità. L’iniziativa – che verrà presentata giovedì presso il salone dell’oratorio alle 21, nel rispetto delle normative Covid – vuole infatti mettere in comunicazione persone, associazioni, enti e aziende del territorio. Il parroco don Giuseppe Allevi ha spiegato al sindaco Luca Zanichelli e all’amministrazione comunale che «l’iniziativa è promossa da un gruppo di giovani educatori di una impresa sociale — la Eduway srls impresa sociale — in collaborazione con la Federazione oratori cremonesi che svolgeranno un percorso di accompagnamento dei nostri ragazzi con la finalità di dare una nuova vita all’oratorio come ambiente di incontro e di crescita basato sulla relazione».

Tre i piani di azione previsti: attività del sabato pomeriggio come spazio di incontro di tutte le età, ottimizzando la presenza dei volontari in oratorio; attività di incontri di formazione per persone che hanno un ruolo educativo in oratorio, per acquisire capacità di relazione e di ascolto, oltre che a tecniche e strumenti per relazionarsi efficacemente con preadolescenti e adolescenti; attività di creazione di una web radio ascoltabile per mezzo di una applicazione o attraverso un sito internet.

