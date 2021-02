Vho recupera la sua vecchia scuola

PIADENA DRIZZONA (22 febbraio 2021) - Sistemare le ex scuole di Vho per recuperare ambienti utilizzabili dall’intera comunità di Piadena Drizzona come sede di diverse associazioni, oltre che per ripristinare condizioni idonee ad ospitare la ricca documentazione storica che in quegli spazi è custodita. Questo l’obiettivo inserito dall’amministrazione comunale nel programma triennale 2021-2023 delle opere pubbliche con un progetto corposo di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’immobile posto in via Alessandro Manzoni 9, attualmente già utilizzato per svariate attività di interesse pubblico. Nell’edificio è infatti ubicata la sede operativa del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Platina, ma ci sono anche l’archivio storico e documentale, la sede della Pro loco di Piadena e periodicamente al suo interno viene allestito il seggio elettorale.

