Addio al sorriso di Maria

SOLAROLO RAINERIO (21 febbraio 2021) - Un grave lutto ha colpito nella serata di venerdì la comunità di Solarolo. A soli 40 anni è deceduta Maria Tartari. A darne notizia è stato il parroco don Diego Pallavicini. «Tutta l’Unità Pastorale si stringe in un forte abbraccio ai genitori della nostra Maria, papà Lidio e mamma Francesca e al fratello Andrea, in questo momento di forte dolore, ha lottato fino alla fine, sempre con il sorriso sulle labbra; ha cercato in tutti i modi di superare le tantissime difficoltà che ha dovuto affrontare lungo tutta la sua vita. La malattia purtroppo ha fatto il suo corso e l'ha portata alla morte. Ma la sua vita continua, finalmente libera e non più segnata dal male e dalla sofferenza». Il padre aveva lavorato in municipio a Solarolo, mentre la madre, per un periodo, aveva gestito il Caffè Roma. Maria Tartari, aveva lavorato presso il Centro per l’impiego di Casalmaggiore fino a quando la salute glielo aveva concesso. Affetta da spina bifida, era in carrozzina fin dalla nascita e si era diplomata al Manin di Cremona. Nonostante la disabilità aveva sempre voluto conservare la sua autonomia e la sua indipendenza. Ha sempre voluto lavorare e darsi da fare. Nel 1997, era andata come volontaria a Scopoli (Perugia) per aiutare le persone terremotate.

