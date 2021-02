E Fossacaprara si collega con il mondo

CASALMAGGIORE (19 febbraio 2021) - Fine del cosiddetto «digital divide» a Fossacaprara, o in altre parole stop al divario che c’è tra chi ha un accesso adeguato a internet e chi non ce l’ha. E tutto grazie all’unica azienda del paese, la Aschieri De-Pietri srl, specializzata nella produzione di pallets, imballaggi, design e arredamento in legno, che ha presentato la richiesta di avere la fibra ottica per le proprie esigenze. Da lunedì inizieranno i lavori di scavo per la realizzazione dei nuovi impianti telematici da parte della Valtellina, in particolare nelle vie Grossi, Canzio, Cantù e Marsala, dalle 8 alle 18. Per questo motivo la polizia locale ha disposto la istituzione di un transito alternato regolamentato con movieri o a vista fino al 22 marzo.

«Le opere partiranno da Roncadello per estendersi sino all’azienda di Fossacaprara – afferma il sindaco di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni —. Questo apre le porte alla possibilità di servire la popolazione. Il Comune si è convenzionato con Open Fiber e abbiamo compilato tutto quello che serviva per colmare l’area cosiddetta ‘bianca’».





