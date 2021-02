Over 80, la prima giornata di vaccinazioni a Casalmaggiore

CASALMAGGIORE (19 febbraio 2021) - Giuseppe Mascagni, 81 anni, di Casalmaggiore e i coniugi Franca Perdomini, 81, e Luigi Cavalca, 84, di Casalbellotto, sono stati i primi over 80 del casalasco, a ricevere la dose di vaccino all’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore. Per tutti e tre la soddisfazione di vedere la ‘luce’ in fondo al tunnel di questo terribile anno di pandemia. «Siamo stanchi di stare in casa e di aver timore a fare tutto quando usciamo. Speriamo proprio che il vaccino riesca a far tornare un po’ di normalità nella vita di tutti».

