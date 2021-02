Il centenario di Mario Lodi sotto l'ala del presidente Mattarella

PIADENA DRIZZONA (18 febbraio 2021) - Ieri il maestro Mario Lodi, protagonista del rinnovamento pedagogico in chiave democratica della scuola italiana, avrebbe compiuto 99 anni. Questa ricorrenza è stata scelta per la presentazione in anteprima del progetto preparatorio del centenario della nascita, che cadrà nel 2022. A moderare l’incontro, trasmesso in diretta online dalle 17 sui principali canali della Casa delle Arti e del Gioco - Mario Lodi, è stato Juri Meda, di Isola Dovarese, dell’Università di Macerata, che ha annunciato la composizione del Comitato promotore, formato da Francesco Tonucci, presidente, Giovanni Biondi, Tullia Colombo, Fiorella Ferrazza Lodi (la moglie di Lodi), Cosetta Lodi (la figlia di Lodi), Silvana Loiero, lo stesso Meda, Marco Rossi Doria e Carla Ida Salviati.

