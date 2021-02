Ibis sacro, nuovi avvistamenti

VIADANA (17 febbraio 2021) - L'ibis sacro, l'uccello che nell'Antico Egitto veniva venerato come una divinità, in quanto considerato la rappresentazione terrena del dio Thot, è comparso per la prima volta nelle campagne del Viadanese, avvistato nei giorni scorsi da diverse persone e fotografato. È un animale inconfondibile per il colore bianco di corpo e ali, in netto contrasto con il nero del becco, con testa e collo 'nudi', cioè senza penne. Alcuni esemplari stazionano nella zona denominata 'Pavesina', appena fuori dalla città, mentre altri sono stati notati nelle frazioni di Salina e Casaletto. Estinto in Egitto ma ampiamente diffuso in Africa sub-sahariana e in Iraq, in Italia l'ibis sacro si trova soprattutto nelle risaie del Piemonte nel Delta del Po, mentre in territorio mantovano è stato segnalato nel Parco del Mincio da dove, probabilmente, provengono gli animali che ora stazionano nelle campagne viadanesi.

