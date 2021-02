Ponte sul Po: sabato la chiusura

CASALMAGGIORE (17 febbraio 2021) - Nuova chiusura, anche se questa volta più breve, per il ponte sul fiume Po che da Casalmaggiore porta a Colorno nel Parmense. Per tutta la giornata di sabato, infatti, l’ingresso all’infrastruttura verrà bloccato dalle 8 alle 20 per consentire l’effettuazione di un monitoraggio sui nuovi sensori installati per garantire i controlli dei mezzi in transito. La chiusura è stata stabilita da un’ordinanza della Provincia di Parma che è responsabile della gestione del ponte e dei lavori che lo riguardano. Come si ricorderà, nelle scorse settimane erano stati installati i sensori, attrezzature molto importanti per controllare la correttezza di peso e velocità delle migliaia di autoveicoli che ogni giorno transitano sul manufatto recentemente ristrutturato dopo una chiusura di quasi due anni. Un intervento molto atteso, tra l’altro, dal comitato che si occupa della sicurezza dell’infrastruttura e che da anni è in lotta per avere risposte dalle istituzioni locali e nazionali.

Ancora la strada Asolana non è passata sotto l’Anas e nemmeno si prospetta la costruzione del nuovo ponte che nel giro di 7-8 anni dovrebbe sostituire l’attuale, vicino all’obsolescenza.

