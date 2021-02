A Gussola un nuovo archivio

GUSSOLA (17 febbraio 2021) - Sarà un tuffo nel passato del paese, destinato a svelare tante curiosità e spunti per eventuali approfondimenti e analisi. E, chissà, eventuali pubblicazioni su aspetti particolari e finora non conosciuti o dimenticati. Si può dare questa lettura alla decisione del Comune di avviare il servizio di riordino dell’archivio comunale di Gussola nella sezione relativa al periodo compreso tra il 1866 e il 1950. Dalla lettura delle carte – un totale di 500 faldoni — potrà emergere la «fotografia» del paese attraverso gli eventi storici: il periodo è ampio e comprende due guerre mondiali e anche il ventennio fascista. Il Comune ha affidato l’incarico alla cooperativa Charta di Mantova, che già ha realizzato un’operazione analoga nell’archivio comunale di Torricella del Pizzo facendo emergere delle vere chicche. La decisione è legata alla necessità di rispettare la normativa archivistica, secondo quanto dispone la Sovraintendenza per i beni Storici e Ambientali.

