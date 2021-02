Furto di denaro nella lavanderia a gettoni, tre denunciati

CASALMAGGIORE (16 febbraio 2021) - Si è conclusa in questi giorni un’attività d’indagine condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casalmaggiore che ha permesso di denunciare in stato di libertà tre cittadini italiani per furto aggravato in concorso. L’articolata attività d’indagine traeva origine da tre furti perpetrati ad inizio mese dicembre 2020 presso la lavanderia a gettoni “Dodo Wash” con sede in Martignana di Po, dove i malfattori hanno arraffato complessivamente un bottino di circa mille euro, sottraendo il denaro contenuto all’interno della cassetta cambia monete. Una volta giunti presso la lavanderia, i malviventi agivano sempre con lo stesso modus operandi: dopo aver aperto un varco con un piede di porco, dalla porta esterna manomettevano i cambiamonete presenti e si impossessavano delle somme in contanti presenti. Si è giunti all’individuazione degli autori del reato, dopo aver esaminato i varchi posti sul territorio, nonché dall’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza dell’esercizio commerciale.

