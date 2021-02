Autocisterna fuori strada nella notte a Breda Guazzona

TORRE DE' PICENARDI (16 febbraio 2021) - Autocisterna fuori strada nella notte lungo la strada provinciale 27 a Breda Guazzona, frazione di Torre de’ Picenardi. Il mezzo pesante Man della Padania alimenti, guidato da un conducente di Rivarolo del Re, aveva caricato del latte in una azienda di Casanova d’Offredi. Percorrendo la strada, intorno alle 4.50, il veicolo è incappato nella sponda di un fosso ed è uscito dalla sede stradale per il cedimento della sponda. Illeso il conducente. In mattinata è stato recuperato il latte in vista del recupero del camion. Sul posto una pattuglia della polizia stradale di Casalmaggiore.

