Chiede un finanziamento utilizzando i documenti di un ignaro casalasco: denunciato

CASALMAGGIORE (15 febbraio 2021) - Si è conclusa in questi giorni un’attività d’indagine condotta dalla Stazione Carabinieri di Casalmaggiore che ha portato alla denuncia in stato di libertà di un soggetto resosi responsabile del reato di sostituzione di persona. In particolare, i militari hanno denunciato un pregiudicato napoletano per aver stipulato, nel mese di dicembre 2019, un finanziamento con la società AGOS utilizzando documenti contraffatti riconducibili ad un 35enne professionista residente a Casalmaggiore. Il finanziamento era stato acceso per l’acquisto di alcuni prodotti di elettronica a marchio Apple avvenuto presso un punto di vendita di Verona dove l’indagato si era spacciato per l’ignaro cittadino del casalasco, a cui nel frattempo erano arrivate numerose richieste di rimborso da parte di una società di recupero crediti che pretendeva da lui il pagamento di 2.000 euro.

La complessa attività svolta ha portato ad identificare l’autore del reato grazie all’intestatario del numero di cellulare fornito al momento della stipula del contratto, che è risultato essere dell’indagato, cosi come la foto reale applicata sul documento falso esibito per la conclusione del contratto di finanziamento.

