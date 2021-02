Molesta clienti e parrucchieri, poi oppone resistenza ai Cc: arrestato

ASOLA (15 febbraio 2021) - Erano le 18.30 circa di sabato13 febbraio quando i Carabinieri della Stazione di Asola, a seguito di una chiamata di soccorso, intervenivano in un negozio di acconciature di Asola dove un uomo stava molestando i titolari ed i clienti.

A seguito dell’intervento dei Carabinieri, l’uomo opponeva immediata resistenza passiva sdraiandosi sul pavimento, evitando di fornire le proprie generalità e proferendo frasi oltraggiose. Sul luogo, vista la situazione, convergeva in supporto un’altra pattuglia dei Carabinieri e, mentre l’uomo veniva fatto salire sull’autovettura per essere accompagnato presso gli uffici della Stazione di Asola per essere identificato, lo stesso si dimenava scalciando contro un militare. L’uomo, identificato in G.I, 31enne originario del Mali, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale nonché gravato da divieto di dimora nella provincia di Mantova, veniva immobilizzato e tratto in arresto per “violenza / minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità” e, per tali reati, dovrà rispondere al Giudice del Tribunale di Mantova nella mattinata odierna e sarà giudicato con il rito direttissimo.

