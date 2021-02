CASALMAGGIORE (15 febbraio 2021) - Continua la raccolta di aiuti alimentari per i cani e i gatti delle famiglie bisognose. Questo l’obbiettivo dell’iniziativa che l’associazione onlus Angeli della Bassa – Pro mici felici ha lanciato e che continuerà per tutto il mese. «Febbraio – spiega la presidente dell’associazione Jlenia Ferrari — è il mese dedicato all’amore in ogni sua forma e per ogni essere vivente. Per questo motivo, chiunque può donare cibo, nei nostri Cesti Angeli che abbiamo messo a disposizione per gli animali delle famiglie bisognose del nostro territorio. La raccolta è rivolta in questo caso a gatti e cani. Ci sono persone, in difficoltà economica, che possiedono animali di compagnia e anche loro hanno diritto ad una mano. Siamo certi della generosità di tante persone perché non siamo mai stati delusi. E per questo rinnoviamo l’invito a donare ancora di più, per aiutare il più possibile sia le persone che hanno bisogno sia i loro gatti e cani». Gatti e cani che nei confronti di persone magari sole e in difficoltà, visto il momento, possono rappresentare un importante supporto psicologico. I cesti sono a: Casalmaggiore presso Agripo, U2, Qua la zampa, Italmark, Tigotà, a Gussola da Market Natura, a Campitello di Marcaria presso Mortara New Store.

