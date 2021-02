«Il blitz scattato prima che sparissero i soldi»

VIADANA (15 febbraio 2021) - Sequestrare con estrema urgenza i beni e le aziende riconducibili agli indagati per evitare che questi, consapevoli di essere nel mirino della giustizia, riuscissero a far ‘sparire’ i loro patrimoni: è questo che ha spinto i sostituti procuratori Paolo Savio e Claudia Moregola della Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Brescia ad accellerare l'indagine «Gemelli», che ha portato alla luce le infiltrazioni mafiose a Viadana, con affiliati alla famiglia Arena di Isola di Capo Rizzuto (Crotone). Così si è arrivati, oltre a indagare 19 persone (7 delle quali residenti nel Viadanese, una a Pomponesco e una a Casalmaggiore), alla confisca di attività economiche per un valore di circa 1.500.000 euro.

