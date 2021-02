Vetrina del bar multato tappezzata di messaggi solidali

BOZZOLO (14 febbraio 2021) - I carabinieri hanno chiuso il loro bar per quattro giorni, ma i ragazzi non ci stanno e, a loro modo, difendono il locale e difendono se stessi. È successo al bar Classic di Bozzolo dove, ieri mattina, alcuni giovani clienti hanno dimostrato la loro vicinanza e solidarietà alla titolare Fernanda Silva, scrivendo un messaggio su un foglio A4 che è stato appeso ad una delle vetrine del bar. Messaggi che ricordano l’importanza del locale come luogo di aggregazione per i ragazzi di Bozzolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO