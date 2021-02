Vaccinazioni over 80, dal Comune un aiuto per prenotare

SAN GIOVANNI IN CROCE (13 febbraio 2021) - A partire da lunedì 15 febbraio il Comune metterà a disposizione operatori che aiuteranno i cittadini nella procedura di prenotazione della vaccinazione anti-Covid. Sempre da lunedì, infatti, i cittadini con più di 80 anni potranno aderire alla vaccinazione anti-Covid collegandosi alla piattaforma internet www.vaccinazionicovid.servizirl.it, muniti di tessera sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi e numero di cellulare.

La richiesta potrà essere presentata anche dai familiari o da altre persone che si prendono cura del soggetto da vaccinare. Successivamente alla fase di adesione, il cittadino riceverà un SMS in cui saranno fornite le indicazioni del primo appuntamento. La data per la seconda dose sarà fissata contestualmente alla somministrazione della prima. Per informazioni, è stato abilitato il numero verde regionale 800894545.

I cittadini di San Giovanni potranno telefonare allo 0375-91001 tutti i giorni dalle 10 alle 12 per fissare l’appuntamento presso gli uffici comunali.

