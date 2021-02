Corsa a ostacoli per 7,63 euro

TORRE DE' PICENARDI (13 febbraio 2021) - Un lavoro burocratico complesso e macchinoso per trasferire dal Comune alla Provincia la somma di 7 euro e 65 centesimi. È la denuncia sull’assurdità della pubblica amministrazione italiana che arriva dal sindaco di Torre de’ Picenardi «Lo Stato ogni anno trasferisce ai Comuni delle somme di denaro a titolo di contributo per le spese di raccolta e smaltimento dei rifiuti delle scuole. Si riunisce la Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali che stabilisce il riparto della somma a disposizione, che è la stessa da 20 anni. Poi l’Anci comunica la cifra ai Comuni. Il passo successivo è ricevere il contributo assegnato da Roma che ammonta a 160,67 euro». Ma la vicenda, che assomiglia sempre di più a una corsa a ostacoli, non finisce qui.

«La Provincia di cui fa parte il Comune deve ricevere una quota dei 160,67 euro destinati al Comune. Si tratta del 5 per cento del totale, pari a 7,65 euro di cui — e si va avanti ancora — lo 0,30% pari 0,02 centesimi può in realtà restare al Comune. Così dopo calcoli, tempo e risorse, il Comune emette il mandato per trasferire alla Provincia la somma di 7,63 euro».

La denuncia del sindaco Bazzani quindi non tocca tanto la somma erogata agli enti locali, ma soprattutto la complicata procedura alla base del procedimento amministrativo.

