Malore fatale per padre Pesenti

CASALMAGGIORE (12 febbraio 2021) - Un grave lutto ha colpito la comunità francescana del Santuario Madonna della Fontana. Padre Francesco Pesenti, 72 anni, uno dei frati, è stato colto da malore ed è spirato dopo essere stato trasportato d’urgenza all’ospedale Carlo Poma di Mantova.

Si è improvvisamente sentito male all’ora di pranzo. Verso le 12.25, sul posto sono giunte in massima urgenza una autoambulanza della Padana Soccorso e l’auto medica dell’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore. Il personale sanitario ha praticato le prime cure sul posto a padre Pesenti, disponendo poi il trasferimento in codice rosso all’ospedale di Mantova, dotato di Cardiologia e anche Cardiochirurgia. La situazione è apparsa immediatamente molto seria ai confratelli presenti. Purtroppo non c’è stato nulla da fare.

