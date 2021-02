Un set fotografico con gli amici a 4 zampe

CASALMAGGIORE (12 febbraio 2021) - Un set fotografico con protagoniste le persone e i loro amici a quattro zampe — cani, gatti, furetti, criceti, conigli e altro — per sostenere il progetto «Il Parco immerso nel verde dell’Oglio Po, la fusione tra l’Uomo, la Natura e gli Animali», lanciato da Anpana Onlus, sezione di Cremona, per la realizzazione di una nuova struttura polifunzionale con canile e gattile nella zona di Casalbellotto, facilmente raggiungibile dalla tangenziale che collega la Sabbionetana a Viadana. Questo l’evento benefico previsto per domenica, in occasione di San Valentino, da Fotorastelli, in via Favagrossa 20 a Casalmaggiore. «Il tuo grande amore ha 4 zampe? Ecco un'occasione unica per celebrarlo con uno scatto indimenticabile», dice l’invito alla partecipazione all’iniziativa, nata dalla collaborazione tra Fotorastelli, Zampe&Code Fotografia e i volontari che stanno seguendo il progetto. Per info, prezzi e prenotazioni Stefania allo 340-8348364 oppure direttamente presso Fotorastelli.

