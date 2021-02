ASOLA (10 febbraio 2021) - Continuano senza sosta i controlli posti in atto dai Carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere tesi a contrastare e reprimere l’attività criminale predatoria su tutto il territorio dell’Alto Mantovano.

Nel pomeriggio dell’8 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Asola, nel corso di un servizio perlustrativo, nei pressi del punto di vendita Italmark di Asola, hanno adocchiato e fermato un veicolo sospetto con a bordo tre persone, tutti residenti fuori provincia, che scrutavano tra le vetture.

A seguito di perquisizione venivano trovati in possesso, a bordo del veicolo, di una grossa chiave a pappagallo della lunghezza di 53 cm, idonea all’effrazione di porte o finestre.

I tre, identificati in G.F. 46ennne, G.E. 49enne e G.P. 51enne, tutti con precedenti penali per reati contro il patrimonio, sono stati denuncianti alla Procura della Repubblica di Mantova per il reato di porto abusivo di grimaldelli in concorso e proposti al Questore di Mantova per l’emissione del foglio di via obbligatorio dal comune di Asola.

Uno dei tre soggetti, residente fuori regione, recidivo a violazioni Covid-19, è stato sanzionato con un’ammenda pari a 1.066 euro.

