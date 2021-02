«Maleducati sui bus. Troppi episodi fra gli alunni»

CASALMAGGIORE (11 febbraio 2021) - «Sui mezzi di trasporto scolastico purtroppo si sono verificati e continuano a verificarsi episodi di maleducazione difficilmente controllabili». A dirlo, in consiglio comunale, è stata Sara Valentini, assessore all’Istruzione, illustrando lo stato dell’arte del suo settore. Parlando del servizio di trasporto, l’assessore ha spiegato che il Comune, per l’anno scolastico in corso, «ha investito 30 mila euro» per garantire l’assistenza e il controllo durante i viaggi degli scuolabus da parte di personale pagato del Comune scuolabus. «Vedremo come sarà il bando di Dote Comune ma molto probabilmente ci sarà la necessità di procedere in tale direzione anche per l’anno scolastico 21-22. L’esperienza è molto positiva. Che ci siano adulti a fianco dell’autista, che deve dedicarsi alla guida del pullmino, è necessario». La Valentini ha invitato «i genitori a essere un attimino più rigidi con i propri figli, soprattutto quando si tratta di trasporto, perché comunque i ragazzi devono imparare a essere più educati e anche più tranquilli».

