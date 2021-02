Il quotidiano torna in classe

CASALMAGGIORE (10 febbraio 2021) - È ripartito ufficialmente ieri mattina il progetto «Quotidiano in classe» che ha visto protagonisti gli studenti dell’istituto Romani. La prima classe impegnata nell’incontro finalmente «in presenza» è stata la terza B dello scientifico con opzione scienze applicate. Per l’occasione la dirigente scolastica Maria Luisa Spedini ha accompagnato il nostro giornalista Andrea Setti che ha portato il saluto della redazione di Casalmaggiore de La Provincia. Sui banchi davanti a ogni studente una copia del quotidiano pronto per essere analizzato dai ragazzi guidati dalla prof Michela Dall’Asta, insegnante di Lettere che ha sempre seguito con cura il progetto didattico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO