Controllata fuori dal Comune di appartenenza, denunciata 55enne

VIADANA (10 febbraio 2021) - Nei giorni scorsi, quando la Lombardia si trovava ancora in 'zona arancione', durante un controllo dei carabinieri è stata 'pizzicata' nei pressi di Commessaggio, dunque fuori dal Comune di appartenenza. Per giustificarsi, alla domanda dei militari riguardo alle sue generalità e al suo spostamento fuori comune, una 55enne di Viadana ha fornito un’autocertificazione che indicava come motivo di spostamento l’assistenza all’anziana madre, residente appunto a Commessaggio. Gli uomini dell'Arma però, a seguito di accertamenti, appuravano che l’anziana madre era già ricoverata presso un ospedale della zona e constatavano quindi la falsità della dichiarazione fornita. Cosi, al termine degli accertamenti la signora veniva deferita all’Autorità Giudiziaria di Mantova per falsa attestazione a Pubblico Ufficiale, oltre che essere sanzionata per l’inosservanza ai divieti di movimento imposti dai recenti decreti.

