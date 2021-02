Quel traliccio è accessibile a tutti

VIADANA (9 febbraio 2021) - Non hanno faticato a salire sul traliccio da cui si sono poi gettati con il paracadute i due base jumpers che tanti commenti hanno suscitato con la loro impresa spericolata. La torre metallica dell’alta tensione, gestita da Terna, infatti, non ha protezioni intorno a sé. Chiunque può raggiungerla, salire sulla sommità — a 105 metri di altezza — tramite una scala interna alla struttura e, se lo vuole, buttarsi. Come hanno fatto i due protagonisti della avventurosa vicenda, che hanno percorso circa 600 chilometri per raggiungere Viadana.

