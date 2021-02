VIADANA (8 febbraio 2021) - Ieri alla RSA Carlo Louisa Grassi di Viadana è stato presentato l’allestimento della «Stanza degli abbracci» e questa mattina gli ospiti sono potuti tornare ad incontrare ed abbracciare un proprio famigliare una volta a settimana. All'atto di apertura hanno partecipato la presidente Silvia Angelicchio con il CdA, il direttore sanitario Maurizio Alberti, il sindaco Nicola Cavatorta, gli assessori Mariagrazia Tripodo, Rossella Bacchi e Ivan Gualerzi, i consiglieri Cristina Torricelli, Alessia Minotti e l’Avulss Viadanese.

"Il poter dare inizio ad un ritorno alla normalità delle relazioni che consentono un abbraccio, una carezza, una stretta di mani pur nel rispetto della sicurezza è il raggiungimento di un obiettivo importante - commenta Angelicchio -. Dallo scorso venerdì la struttura è tornata Covid free, il che ci consentirà di calendarizzare gli incontri vis-à-vis seppur con molte precauzioni e comunque una certa distanza. E’ doveroso innanzitutto ringraziare l’amministrazione comunale, un grazie va anche alla campagna di sensibilizzazione finalizzata alla raccolta di donazioni come promossa dal consigliere Cristina Torricelli, sostenuta dal consiglio comunale, nonché rivolgere un grazie sincero ai nostri generosi e sensibili cittadini che con le loro contribuzioni hanno consentito l’acquisto di queste strutture e dei relativi presidi di sicurezza indispensabili per la sanificazione ad ogni utilizzo. Un grazie da parte del consiglio di amministrazione va alla professionalità e l’umanità dei medici, delle infermiere e degli operatori assistenziali che in questi mesi sono stati angeli al fianco dei nostri anziani. Siamo davvero orgogliosi e dobbiamo dare merito alla loro professionalità. Lo sguardo è ora volto al futuro ed alla possibilità di poter beneficiare, nei prossimi mesi, del piano di vaccinazione di operatori ed ospiti. Questo è un primo passo. Andiamo con fiducia incontro al futuro e ad una ritrovata umanità".

