Travolto dalle macerie, non ce l'ha fatta Maurizio Superchi

CASALMAGGIORE (7 febbraio 2021) - È stato travolto dalle macerie dell'edificio di sua proprietà che stava ristrutturando per il crollo di un archivolto. Maurizio Superchi, 65 anni, originario di Casalmaggiore ma da decenni residente nel Savonese, non ce l'ha fatta e il suo corpo è stato estratto intorno alle 15 di giovedì scorso nel cantiere di Tovo San Giacomo dove viveva. Nel crollo è stata danneggiata anche l'abitazione attigua dove però al momento del sinistro non c'era nessuno, in particolare un 13enne che era già andato a scuola. Sconosciute le cause dell'incidente anche tenendo conto del fatto che la vittima era un esperto impresario edile che aveva seguito le orme del padre Renato. Anche il figlio Alessandro lavora nell'edilizia.

