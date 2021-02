Patente di guida falsa, denunciato dopo l'incidente

CICOGNOLO (6 febbraio 2021) - Dopo il suo coinvolgimento in un incidente stradale e il ricovero all’ospedale, è stato denunciato dalla polizia stradale di Casalmaggiore perché ha esibito una patente di guida che si è rivelata falsa. Protagonista della vicenda uno straniero, residente nel Cremonese. Tutto è partito dal tamponamento avvenuto domenica 31 gennaio intorno alle 11 e 40 lungo la provinciale 10, originato da un tentativo di sorpasso riuscito male. Coinvolte una Mercedes Cla 2000, una Audi A3 e la terza vettura interessata marginalmente, una Renault Clio, la prima della fila. In seguito alla collisione tra Mercedes e Audi, una delle due vetture si è proiettata sulla destra, l’altra sulla sinistra ed entrambe hanno preso fuoco, riportando danni piuttosto consistenti. I conducenti sono stati soccorsi e portati all’ospedale di Cremona. La polizia stradale, in seguito ad accertamenti successivi, ha scoperto che uno dei conducenti aveva esibito una patente falsa. Di qui la denuncia, per guida senza patente e per aver mostrato un documento falso.

