Camion esce di strada e si ribalta, ferite lievi per l'autista

CANNETO SULL'OGLIO (4 febbraio 2021) - Uscita di strada di un mezzo pesante alle 9 e 15 di oggi lungo la provinciale Asolana. Un camion della impresa CarBa di Fontanella (Bergamo), specializzata in lavori edili e stradali, si è ribaltato su un fianco dopo aver urtato il guardrail. Lievi le conseguenze per il conducente, portato in codice verde all'Ospedale Maggiore di Cremona. Il mezzo procedeva da Canneto in direzione Piadena Drizzona. Appena superato il distributore dell'Eni, il conducente si è spostato lievemente sulla destra e con le ruote è finito sulla striscia di terra posta tra l'asfalto e il guard-rail, sulla destra rispetto alla direzione di marcia. A quel punto ha perso il controllo del veicolo e non è riuscito a rientrare in carreggiata, ha percorso diversi metri contro la barriera metallica ed è uscito di strada ribaltandosi su un fianco. Sul posto i carabinieri di Canneto, i vigili del fuoco di Cremona, l'autoambulanza della Croce Verde. Qualche rallentamento al traffico durante le operazioni di soccorso con traffico a senso alternato.

