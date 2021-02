«La Brescia-Parma con i treni a idrogeno»

CASALMAGGIORE (4 febbraio 2021) - «Spero che insieme agli altri comuni interessati si possa cercare di far diventare la Parma Brescia una linea ferroviaria sperimentale per i treni a idrogeno». Lo ha detto in consiglio comunale, durante la discussione sul bilancio di previsione, il consigliere Gabriel Fomiatti. «Occorre spingere sulla questione dei treni, come fanno Cremona, Piadena, Bozzolo. So che questa non rientra nelle competenze di una amministrazione comunale, però essendo i portavoce del territorio ci pare giusto fare delle proposte. La situazione la conosciamo da 40 anni. Gli annunci della Regione sull'elettrificazione della linea Brescia-Parma rimarranno solo degli spot, ma spero di essere smentito. Quest'autunno c'è stato un annuncio di un accordo tra la Snam e le Ferrovie per sostituire con treni a idrogeni quelli delle tratte non elettrificate, a gasolio». La trasformazione della linea con mezzi a idrogeno «deve essere un obbiettivo fondamentale», per il consigliere. L’ipotesi è supportata dal fatto che i treni a idrogeno potrebbero fornire un importante contributo alla riduzione dei gas serra e degli inquinanti atmosferici. E i pendolari potrebbero viaggiare su convogli finalmente dignitosi.





